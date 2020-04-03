Шмигаль обговорив із послами Північної Європи та Балтії протидію коронавірусу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із групою послів Північних та Балтійських країн в Україні, під час якої обговорювалися питання співпраці у різних галузях економіки та протидії викликам, з якими стикнувся увесь світ через поширення коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Коронавірус – головний виклик для всього світу. Але ми як уряд не збираємось змінювати курс та продовжуємо реформи. Зокрема, це стосується реформи децентралізації, реформи державного управління та реформи охорони здоров’я», – зазначив Шмигаль.

Він подякував дипломатам за підтримку України та поінформував про кроки, які Кабмін вживає для протидії поширенню корона вірусу, зокрема, про посилення з 6 квітня обмежувальних заходів на період карантину. Глава уряду зазначив, що при ухваленні цього рішення спирались на досвід європейських країн.

Українська сторона також порушила питання щодо недопущення послаблення санкційного тиску на РФ через епідемію коронавірусу.

Крім того, сторони домовилися поглиблювати співпрацю в енергетичній сфері.

Участь у цій зустрічі взяли посли Королівства Швеція в Україні Тобіас Тиберг, Королівства Норвегія Уле Т. Хорпестад, Фінляндської Республіки Пяйві Лайне, Естонської Республіки Каймо Кууск, тимчасово повірений у справах Литовської Республіки в Україні Тадас Вальоніс, заступник голови місії Посольства Латвії в Україні Едвінс Северс. Також на зустрічі був присутній віцепрем'єр-міністр України Вадим Пристайко.

Фото: kmu.gov.ua