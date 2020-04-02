НАТО закликає РФ зупинити бойові дії на Донбасі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію зупинити бойові дії на Донбасі, щоб зробити можливими заходи з протидії поширенню коронавірусу COVID-19.

Про це керівник Альянсу заявив під час віртуальної пресконференції за підсумками телеконференції у Брюсселі за участю міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми бачимо, що спостерігачі ОБСЄ зараз стикаються навіть з більшими проблемами у виконанні обов’язків, тому що їм заборонено пересуватися вільно. COVID-19 використовується як причина для подальшого обмеження діяльності спостерігачів ОБСЄ, і це робить ситуацію на Сході України навіть ще більш важкою. Ми закликаємо Росію припинити бойові дії в Україні. Вона підтримує сепаратистів, які несуть відповідальність за порушення режиму припинення вогню. Нам потрібно повне припинення вогню, що надасть змогу боротися із (спалахом) COVID-19 в країні», - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що, незважаючи на заклики до Росії припинити військову діяльність, підтримувані нею бойовики продовжують атакувати українські сили на Сході України.

«Ми бачимо порушення режиму припинення вогню, які продовжуються як в Донецькій, так і в Луганській областях. Інформація про такі порушення не лише надходить від української сторони, але й підтверджується спостерігачами ОБСЄ», - додав генеральний секретар НАТО.

Як повідомлялося, 13 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію нового коронавірусу. Наразі за даними Worldometer, у світі кількість випадків COVID-19 становить 986 776, з них 50 508 летальних, одужали 206 372 людини.

В Україні підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали.