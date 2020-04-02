НАТО має стати на заваді терористам, що намагаються скористатися пандемією - Маас

Терористи у світі намагаються скористатися пандемією, аби відвоювати свої позиції, проте НАТО має не допустити цього.

На цьому наголосив міністр закордонних справ країн ФРН Гайко Маас перед початком першої відеоконференції голів МЗС країн НАТО 2 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Іраку, наприклад, ІДІЛ постійно використовує поширення вірусу з метою посилити свої позиції в різних регіонах країни. Ми маємо цьому протистояти", - підкреслив Маас.

Він зазначив, що необхідно забезпечити продовження місій НАТО там, де вони присутні, зокрема в Іраку й Афганістані.

На переконання глави німецького МЗС, необхідно дбати про солдатів, які беруть участь у місіях Альянсу за кордоном, однак не допускати того, щоби війська НАТО були неспроможні виконувати свої обов’язки.

Маас також нагадав, що Німеччина надсилає медичні літаки люфтваффе в Італію та Францію, звідки вони доправляють тяжкохворих у німецькі клініки. Таких пацієнтів у країні вже понад 100, за їхні життя борються німецькі лікарі.

За словами Маса, про те, як ще більше допомогти партнерам і союзникам, узгодити спільні рішення, йтиметься під час сьогоднішньої відеоконференції.