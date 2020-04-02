НАТО має стати на заваді терористам, що намагаються скористатися пандемією - Маас
На цьому наголосив міністр закордонних справ країн ФРН Гайко Маас перед початком першої відеоконференції голів МЗС країн НАТО 2 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"В Іраку, наприклад, ІДІЛ постійно використовує поширення вірусу з метою посилити свої позиції в різних регіонах країни. Ми маємо цьому протистояти", - підкреслив Маас.
Він зазначив, що необхідно забезпечити продовження місій НАТО там, де вони присутні, зокрема в Іраку й Афганістані.
На переконання глави німецького МЗС, необхідно дбати про солдатів, які беруть участь у місіях Альянсу за кордоном, однак не допускати того, щоби війська НАТО були неспроможні виконувати свої обов’язки.
Маас також нагадав, що Німеччина надсилає медичні літаки люфтваффе в Італію та Францію, звідки вони доправляють тяжкохворих у німецькі клініки. Таких пацієнтів у країні вже понад 100, за їхні життя борються німецькі лікарі.
За словами Маса, про те, як ще більше допомогти партнерам і союзникам, узгодити спільні рішення, йтиметься під час сьогоднішньої відеоконференції.