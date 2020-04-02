Міністри країн НАТО проведуть першу онлайн-зустріч - про що говоритимуть

Міністри закордонних справ країн НАТО на своїй першій «зустрічі» в режимі відеоконференції 2 квітня обговорять, серед іншого, заходи з протидії кампаніям з дезінформації, до якої вдаються деякі держави.

Про це заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас перед початком конференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Про що ми попереджаємо, і про що ми маємо подумати сьогодні в НАТО, а також у ЄС, так це те, що є такі, хто намагається використати ситуацію з пропагандистськими цілями і виставити себе в найкращому вигляді», - сказав Маас.

Так він відповів на запитання щодо пропагандистських намірів Росії, яка надає допомогу постраждалим від пандемії країнам, але водночас проводить масовані кампанії з дезінформації та реальні військові маневри.

Міністр нагадав, що Німеччина сама відправила цілий літак гуманітарної допомоги КНР під час гострої фази захворюваності в Ухані, отже не варто критикувати, коли Китай допомагає зараз іншим. Отже, «з одного боку, слід вітати, коли країни допомагають одна одній».

Водночас, визнав він, буває, що дезінформація має «державне підгрунтя». Завданням ЄС і НАТО має бути застосування заходів протидії таким кампаніям і фейковим новинам, надання правдивої інформації.

Читайте також: Весняну сесію Парламентської асамблеї НАТО у Києві перенесли через коронавірус

Як повідомляв Укрінформ, російська армія з 22 березня розпочала в Італії, яка є членом НАТО, операцію з надання "гуманітарної допомоги" цій країні у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Росія 1 квітня доставила до Нью-Йорку літак з медичними засобами, включно з вентиляторами та засобами індивідуального захисту. Щоправда, російські ЗМІ заявили, що це «гуманітарна допомога» і «забули» при цьому за нього заплачені гроші.

За даними Worldоmeter, у світі зафіксовано 950 430 випадків COVID-19, з них 48 276 летальні, 202 627 людей одужали.