Весняну сесію Парламентської асамблеї НАТО у Києві перенесли

Весняну сесію Парламентської асамблеї НАТО, яка мала відбутися 22-25 травня у Києві, перенесено на пізніший час у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це у коментарі Укрінформу 2 квітня повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Після першого січневого засідання Оргкомітету з підготовки та проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО роботу було продовжено у робочій групі, проте у зв’язку з поширенням коронавірусу ми почали отримувати сигнали від Міжнародного секретаріату Парламентської асамблеї НАТО, що не всі країни готові направити свої делегації на весняну сесію. А нещодавно Міжнародний секретаріат ПА НАТО повідомив про рішення перенести її на пізніший час», - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Голова комітету запевнила, що перенесення весняної сесії ПА НАТО не означає, що вона взагалі не відбудеться у Києві. Водночас народний депутат не змогла спрогнозувати, коли цей захід може бути проведено в нашій країні.

Климпуш-Цинцадзе пояснила, що осінні сесії Парламентська асамблея НАТО завжди проводить тільки в країнах-членах Альянсу, а проведення весняних можливе і в країнах-партнерах.

За словами голови парламентського комітету, Міжнародний секретаріат ПА НАТО наразі поводить перемовини з країнами-членами, щоб або зібратися на весняну сесію в Києві пізніше цього року, або домовитися на користь України з країнами, в яких вона мала відбутися у наступні роки.

«Але сесія Парламентської асамблеї НАТО В Києві обов’язково відбудеться», - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

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Як повідомлялося, у квітні 2017 року Парламентська асамблея Північноатлантичного договору підтримала ініціативу Верховної Ради щодо проведення в Україні весняної сесії Асамблеї у Києві 22-25 травня 2020 року.

25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору» та створила Організаційний комітет з підготовки проведення сесії.

20 січня Оргкомітет провів перше засідання, на якому було затверджено його персональний склад, утворено робочу групу у складі народних депутатів, працівників Апарату Верховної Ради, Секретаріату Кабінету міністрів та центральних органів виконавчої влади та затверджено План заходів з підготовки та проведення весняної сесії ПА НАТО.

Планувалося, що сесія Парламентської асамблеї НАТО складатиметься з низки заходів, зокрема пленарного засідання, засідання комітетів, протокольних заходів, ознайомчих візитів тощо. Очікувалося прибуття на неї понад 600 іноземних гостей.