В умовах глобальної пандемії ООН продовжує приділяти Україні пріоритетну увагу - Кислиця

В умовах глобальної пандемії, а також зростання міжнародних потреб у реагуванні на виклики COVID-19, ООН продовжує приділяти Україні пріоритетну увагу й примати рішення про виділення допомоги в рекордно короткі терміни.

Про це розповів у коментарі Укрінформу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця за результатами спілкування Президента України Володимира Зеленського й Генсека ООН Антоніу Гутерріша у четвер.

"Попри складнощі, що відбуваються у функціонуванні ООН у період пандемії, ми постійно відчуваємо її пріоритетну увагу та підтримку, тож для України ця Організація точно є другом, який пізнається в біді", - зазначив Кислиця.

За його словами, ООН без зволікань відреагувала на потреби України в складній ситуації, тому абсолютно логічною і актуальною виглядає сьогоднішня телефонна розмова між Зеленським та Гутеррішем.

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"Спільно з відповідними структурами ООН і України нам вдалося за рекордно короткі терміни розробити план з бюджетом $165 млн на боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. Фінансування проєктів частково забезпечуватиметься за рахунок Глобального плану реагування ООН, основними фінансовими донорами якого вже стали Японія, Кувейт, ЄС, Німеччина, Китай, США", - зауважив український дипломат.

Водночас він відзначив, що кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні зростає щодня. "У цій ситуації кожен залучений долар, без перебільшення, рятує чиєсь життя", - підкреслив Кислиця.

Він нагадав, що координацією міжнародної гумдопомоги по лінії ООН займається урядовий штаб на чолі з главою МЗС України.

Водночас, за словами Кислиці, не менш важливим фактором взаємодії з ООН є перейняття кращих світових практик реагування на масштабні кризи. І в цьому зв'язку вже зараз потрібно думати про план відновлення "на наступний день після подолання COVID-19", про що також йшлося у розмові лідерів у четвер. Адже, сприяння ООН у відновленні соціально-економічної ситуації в Україні стане не менш визначальним.

Крім того, Кислиця повідомив, що Президент України абсолютно підтримав заклик Генерального секретаря ООН до глобального припинення вогню.

"На жаль, ми бачимо, що ситуація в зоні конфлікту на Донбасі стрімко погіршується. Через обстріли майже щодня маємо або поранених, або втрачаємо людей", - зауважив глава Постійного представництва України при ООН.

Він також повідомив, що за останні дні кілька разів доводив до відома Антоніу Гутерріша факти про недотримання РФ її зобов’язань щодо припинення вогню. Ситуацію також ускладнює блокування російською стороною доступу міжнародних моніторингових місій на окуповані частини Донецької та Луганської областей.

"Тож, окрім гуманітарного аспекту, ми працюємо також над залученням можливостей ООН для впливу на безпекову та епідеміологічну ситуацію на Донбасі і в тимчасово окупованому Криму", - підкреслив український дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Глава України, зокрема, закликав ООН розпочати підготовку плану заходів із залученням інвестицій для відновлення Донбасу після деокупації.