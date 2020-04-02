Зеленський обговорив з генсеком ООН ситуацію на Донбасі

Президент Володимир Зеленський закликав ООН розпочати підготовку дієвого плану заходів із залучення інвестицій для відновлення Донбасу після деокупації.

Про це він сказав під час телефонної розмови з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, повідомляє пресслужба глави держави.

«Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Президент позитивно відгукнувся про заклик Генсека ООН до негайного глобального припинення вогню, наголосивши, що Україна була однією з перших держав, яка його підтримала. Президент закликав сторону ООН розпочати підготовку дієвого плану заходів Організації Об’єднаних Націй із залучення інвестицій для відновлення Донбасу після його деокупації», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрему увагу сторони приділили темі визволення українців, яких незаконно утримують на території окремих районів Донецької та Луганської областей, в окупованому Криму та в Росії.

Співрозмовники також домовилися про продовження діалогу, зокрема про візит Генерального секретаря ООН до України після стабілізації ситуації щодо пандемії.