Україна і Китай зацікавлені у розвитку стратегічного партнерства - МЗС

Україна і Китай зацікавлені у розвитку і зміцненні стратегічного партнерства зокрема, у контексті реалізації ініціативи КНР “Один пояс - один шлях”.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з членом Державної Ради, міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

“Україна зацікавлена у розвитку стратегічного партнерства з Китаєм. Ви і я маємо усі можливості, аби наповнити його амбіційними проєктами, що приведуть до зустрічі лідерів наших держав”, - сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ КНР підтвердив готовність розвивати та укріплювати стратегічне партнерство з Україною, зокрема, у контексті реалізації ініціативи КНР “Один пояс - один шлях”. Він відзначив гігантський потенціал співробітництва двох країн.

Читайте також: Кулеба обговорив з послом Кореї збільшення інвестицій в економіку України

Як відомо, за підсумками минулого року Китай став найбільшим торговельним партнером України. Обсяг двосторонньої торгівлі сягнув рекордних 12,8 млрд дол. США.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошував, що у рамках ініціативи “Один пояс - один шлях” Україна має значний потенціал для розвитку своєї економіки. Йдеться не лише про транзит китайських товарів до країн ЄС, а і про інвестиції Китаю в розвиток української промисловості, виробництво на території України товарів для внутрішнього ринку та ринку ЄС.