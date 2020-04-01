Кулеба обговорив з послом Кореї збільшення інвестицій в економіку України
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Ми розглядаємо цей рік як рік нових можливостей. Існуюча криза повинна не гальмувати, а спонукати нас до пошуку нових шляхів задля розвитку", - наголосив Кулеба
Зазначається, що сторони висловили обопільну зацікавленість у розвитку торгівлі та розширенні бізнес-контактів, попри негативний вплив пандемії на світові економічні процеси.
Кулеба закликав посла Республіки Корея сприяти збільшенню обсягів корейських інвестицій в економіку України.
Своєю чергою посол Квон поінформував його про досвід успішних корейських інвестпроеєктів в Україні та запевнив у зацікавленості розвивати діяльність у цій сфері.
Співрозмовники також обмінялися інформацією щодо заходів з протидії поширенню коронавірусу. Кулеба подякував корейській стороні за сприяння в оперативній закупівлі 100 тис. лабораторних тестів на коронавірус, які надійшли до України 30 березня.
Міністр звернувся до корейської сторони з проханням розглянути можливість надання Україні гуманітарної допомоги з метою подолання хвороби, тестування та лікування громадян України.
Спірозмовники також обговорили взаємодію в політичній сфері, зокрема організацію візитів на найвищому рівні.
Фото: МЗС