Кулеба обговорив з послом Кореї збільшення інвестицій в економіку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прийняв посла Республіки Корея в Україні Квон Кі Чанга.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Ми розглядаємо цей рік як рік нових можливостей. Існуюча криза повинна не гальмувати, а спонукати нас до пошуку нових шляхів задля розвитку", - наголосив Кулеба

Зазначається, що сторони висловили обопільну зацікавленість у розвитку торгівлі та розширенні бізнес-контактів, попри негативний вплив пандемії на світові економічні процеси.

Кулеба закликав посла Республіки Корея сприяти збільшенню обсягів корейських інвестицій в економіку України.

Своєю чергою посол Квон поінформував його про досвід успішних корейських інвестпроеєктів в Україні та запевнив у зацікавленості розвивати діяльність у цій сфері.

Співрозмовники також обмінялися інформацією щодо заходів з протидії поширенню коронавірусу. Кулеба подякував корейській стороні за сприяння в оперативній закупівлі 100 тис. лабораторних тестів на коронавірус, які надійшли до України 30 березня.

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Міністр звернувся до корейської сторони з проханням розглянути можливість надання Україні гуманітарної допомоги з метою подолання хвороби, тестування та лікування громадян України.

Спірозмовники також обговорили взаємодію в політичній сфері, зокрема організацію візитів на найвищому рівні.

Фото: МЗС