Партія гуманітарної допомоги з Китаю прибуде в Україну 1 квітня – Кулеба

Партія гуманітарної допомоги від уряду Китаю, у якій будуть тести ПЛР, дистанційні термометри, медичні окуляри та засоби захисту для медперсоналу, прибуде в Україну 1 квітня.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами відеорозмови міністра закордонних справ України з послом КНР в Україні Фань Сяньжуном.

«Дмитро Кулеба висловив вдячність Китаю за допомогу Україні у боротьбі з пандемією COVID-19 і партію гуманітарної допомоги, яка 1 квітня прибуде до України. У ній будуть тести ПЛР, дистанційні термометри, медичні окуляри та інші засоби індивідуального захисту для медичного персоналу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони домовилися продовжувати взаємодію у цій сфері. Зокрема, Сяньжун на прохання глави МЗС підтвердив можливість сприяння у централізованій доставці в Україну допомоги, яку китайські міста зібрали для українських міст-побратимів.

Як поінформували у пресслужбі, з метою розвитку стратегічного партнерства між Україною та Китаєм завтра, 1 квітня, Кулеба та Ван Ї проведуть першу телефонну розмову міністрів закордонних справ двох країн.

Особливу увагу співрозмовники приділили розвитку торгівлі та інвестицій між країнами, зокрема, обговорили перспективні проєкти, які найближчим часом можуть бути реалізовані в Україні за участі китайської сторони.

«Підтримка українських експортерів є моїм пріоритетом. За результатами 2019 року Китай став головним торговельним партнером для України. Товарообіг між нашими державами сягнув рекордних 12,8 млрд дол. США. Цьогоріч ми маємо не лише зберегти, а й розвинути цей успіх, збалансувавши структуру торгівлі», - зазначив глава МЗС.

Станом на 10:00 30 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало.

На ранок 31 березня кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 785 807, число смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.