Народні депутати до кінця карантину працюватимуть у комітетах

Верховна Рада до завершення карантинних заходів працюватиме у комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах.

Паро це повідомляє пресслужба парламенту.

«У період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України, і до його відміни народні депутати України працюють у комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) відповідно до змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 25 березня уряд України запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

В Україні станом на 31 березня зафіксовано 549 випадків СOVID-19, з яких 13 летальних, 8 людей одужало.