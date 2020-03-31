Порошенко пояснив, чому "Євросолідарність" голосувала за ринок землі

Ухвалення закону про землю з урахуванням принципових правок – це надважливе рішення, яке дозволить сформувати цивілізований ринок землі, при цьому не дасть розбазарити державні та комунальні земельні ресурси.

Про це на брифінгу у Верховній Раді після голосування заявив лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє пресслужба політсили.

"Я ще раз підкреслюю – не йдеться про продаж землі, бо це була принципова позиція "Європейської солідарності", яку я маю честь очолювати. Ми наголосили, що єдина можливість, коли "Європейська солідарність" підтримає запуск ринку, буде заборона продажу державної землі. 11 мільйонів гектарів, які належать державі, тобто українському народу, заборонено продавати цим законом. Це поправка "Європейської солідарності", і сьогодні в залі вона проголосована. Земля, яка належить комунальній власності, муніципалітетам, також заборонена до продажу", – зазначив Порошенко.

"Знайдені відповіді, що робити і як підтримати українського фермера, який вже багато десятків років отримав право постійного землекористування, лише їм надана можливість володіти землею за межами 100 га. В цих умовах також зроблені великі кроки для того, щоб не допустити монополізацію землі агрохолдингами", – наголосив Порошенко.

Він закликав не вірити фейкам про "тотальний розпродаж", які поширюють політики, позиція яких де-факто може призвести до дефолту України. "Ми зберегли українську державну землю, ми зберегли комунальну власність і сьогодні надали право тільки тим, хто багато років володіє землею як мешканець, як той, хто її обробляє, самому визначати долю власною землі", – запевнив Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні в ніч на вівторок, 31 березня, ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", який відкриває ринок землі з 1 липня 2021 року. За ухвалення відповідного законопроєкту №2178-10 проголосували 259 депутатів.

Відповідно до ухваленого закону, набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть: громадяни України; юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади; територіальні громади; держава.

Законом передбачено, що іноземці, особи без громадянства та юридичні особи не зможуть набувати частки у статутному капіталі, акції, паї, членство у юридичних особах (крім банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення. Передбачається, що цей абзац буде діяти до ухвалення відповідного рішення на референдумі.

Крім того, за будь-яких умов, навіть у випадку схвалення на референдумі, забороняється набуття права власності іноземцями на земельні ділянки сільськогосподарського призначення у 50-кілометровій зоні державного кордону України.

Заборонено право власності на сільськогосподарську землю для юридичних осіб, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора, або держави-окупанта; для осіб, які належать до терористичних організацій; юридичних осіб, у яких неможливо встановити бенефіціарного власника, або кінцеві власники зареєстровані в офшорних зонах; фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосовано спеціальні санкції відповідно до Закону України "Про санкції"; юридичних осіб, включених Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Законом визначається, що концентрація сільськогосподарської землі в одних руках (як фізичної, так і юридичної особи) може бути до 10 тисяч гектарів. У разі порушення цих вимог земельну ділянку може бути конфісковано.

Зазначається, що всі розрахунки при купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення, здійснюються в безготівковій формі. Джерело походження коштів або інших активів має бути підтверджено документально.

Законом заборонено продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.

Законом встановлено, що до 1 січня 2024 року громадяни України можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 га. Також до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок не може бути меншою за їхню нормативну грошову оцінку.

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Верховна Рада 6 лютого в пленарному режимі розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Однак розгляд поправок не було завершено, усього їх було понад чотири тисячі.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачав скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.