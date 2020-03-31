У Раді зареєстрували проєкти постанов, що блокують підписання закону про ринок землі

Позафракційні народні депутати Оксана Савчук і Антон Поляков зареєстрували у Верховній Раді проєкти постанов про скасування рішення парламенту щодо ухвалення закону про ринок землі.

Відповідні документи (№2178-10-П і №2178-10-П1) оприлюднено на сайті ВР 31 березня.

У пояснювальній записці до проєкту постанови №2178-10-П, автором якої є Антон Поляков, зазначається, що під час ухвалення парламентом зазначеного рішення було допущено порушення ряду вимог Конституції України та Регламенту Верховної Ради щодо процедури прийняття парламентом законів. Так, Поляков наголошує, що всупереч нормам статей 116 і 118 Регламенту, головним комітетом не підготовлено додаткової порівняльної таблиці з урахуванням пропозицій (поправок) народних депутатів, які не були включені до порівняльної таблиці законопроєкту, що пропонується для прийняття у другому читанні.

Окрім того, ініціатор проєкту постанови звертає увагу на те, що відповідно до частини 2 статті 114 Регламенту, Рада після прийняття законопроєкту за основу може прийняти рішення про прийняття законопроєкту в цілому за умови дотримання вимог Регламенту.

«Проте під час розгляду проєкту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» під час пленарного засідання 31 березня 2020 року народними депутатами було висловлено ряд зауважень до змісту законопроєкту, однак в порушення норм Регламенту зазначені зауваження були проігноровані Головою Верховної Ради та законопроєкт був поставлений на голосування в цілому», – акцентується в пояснювальній записці.

Відтак Поляков зауважує, що відповідно до ч. 1 ст. 48 Регламенту, рішення Ради можуть бути скасовані парламентом до підписання відповідного акту Головою ВР.

Читайте також: На Банковій прокоментували ухвалення закону про ринок землі

Водночас у картці проєкту постанови №2178-10-П1, ініційованої Оксаною Савчук, станом на 13:00, відсутні пояснювальна записка та інші супровідні документи.

Тим часом у картці законопроєкту про ринок землі зазначається, що він прийнятий як закон 30 березня і готується на підпис.

Згідно зі статтею 48 Регламенту ВР, у разі порушення встановленої Регламентом процедури при розгляді й голосуванні проєкту закону, народні депутати можуть звернутися до головуючого на пленарному засіданні із відповідною заявою. Головуючий повинен невідкладно вжити заходів для усунення порушень або провести за рішенням Ради повторне голосування без обговорення.

У випадку, якщо припинення порушення Регламенту не забезпечено, народні депутати протягом двох робочих днів подають Голові ВР відповідну заяву та одночасно вносять проєкт постанови про скасування рішення парламенту про прийняття закону, постанови чи іншого акта в цілому.

Спікер, його перший заступник або заступник направляє цей проєкт постанови в день його внесення Регламентному комітету для попереднього розгляду і внесення пропозицій. Комітет у терміновому порядку, але не пізніш як за три дні від дня одержання проєкту постанови з урахуванням календарного плану роботи сесії ВР, готує висновок щодо доцільності його прийняття чи відхилення. Далі Рада без голосування про включення до порядку денного розглядає його на пленарному засіданні. Рішення про скасування результатів голосування за закон, постанову чи інший акт в цілому приймається більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу ВР.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10). Відповідне рішення підтримали 259 депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

У першому читанні Рада ухвалила законопроєкт №2178-10 6 лютого 2020 року.