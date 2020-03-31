На Банковій прокоментували ухвалення закону про ринок землі

Кабінет міністрів має ще багато зробити для розбудови прозорого ринку землі в Україні - від створення ефективного земельного кадастру до системної підтримки фермерів.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Facebook після ухвалення парламентом закону про ринок землі.

"Верховна Рада нарешті ухвалила закон про землю! Це безперечно історична подія. І це перший крок земельної реформи. Уряд повинен зробити ще дуже багато для розбудови прозорого та справедливого земельного ринку – від ефективного земельного кадастру до системної підтримки наших фермерів", -зазначив він.

Також Єрмак підкреслив, що серед завдань нині - як всебічний розвиток аграрно-промислового комплексу, так і продовольча безпека і соціально-економічне зміцнення українського села.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".