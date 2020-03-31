Як народні обранці за ринок землі голосували: результати по фракціях

Верховна Рада на позачерговому засіданні вночі 31 березня ухвалила закон про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення.

За ухвалення відповідного законопроєкту №2178-10 проголосували 259 депутатів при мінімальній потребі у 226 голосів.

Найбільше голосів дали "Слуги народу" - 206 голосів на підтримку закону, два депутати утрималися, один проголосував проти. 35 членів фракції в залі на момент голосування не було.

За земельну реформу і ринок землі проголосували всі присутні члени фракції "Голос": 13 голосів. за, сімох депутатів на засіданні не було.

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23 голоси за ринок землі віддали депутати від фракції "Європейська Солідарність". Олексій Гончаренко проголосував проти.

Ще 12 голосів закон отримав від депутатської групи "Довіра", чотирьох представників якої в залі не було, один проголосував проти.

З 21 позафракційних депутатів за ринок голосували п'ять, чотири - проти, двоє утрималися, а десять утрималися в залі на момент голосування.

Не підтримали законопроєкт фракція ОПЗЖ, всі 12 депутатів з "Батьківщини" та депутатська група "За Майбутнє" - 18 з 22 її членів були відсутні в момент голосування, двоє голосували проти, один депутат не голосував, ще один утримався.

Підсумки голосування виглядають так:

"Слуга народу" – 206,

"Європейська Солідарність" – 23,

"Голос" – 13,

"Довіра" – 12,

Позафракційні – 5.

"Опозиційна платформа – За життя" – 0,

"Батьківщина" – 0,

"За майбутнє" – 0.

Проголосували проти 24 депутати: