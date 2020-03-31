РАДА УХВАЛИЛА ЗАКОН ПРО РИНОК ЗЕМЛІ

Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

За ухвалення відповідного законопроєкту №2178-10 проголосували 259 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Напередодні Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів, зокрема, про ринок землі.

Як зазначив у понеділок перший заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, закон про обіг сільськогосподарських земель може вноситися в позачергову сесію без жодних застережень, тому що він є в розгляді на черговій сесії, і його розгляд може бути перенесений на позачергову сесію.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого в пленарному режимі розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Однак розгляд поправок не було завершено, усього їх було понад чотири тисячі.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.