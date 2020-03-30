Друга позачергова Рада закрилася - закон про харчування військових ухвалили

Верховна Рада закрила друге позачергове засідання після того, як проголосувала за закон про забезпечення безперервного харчування військових.

За ухвалення змін до державного бюджету на 2020 рік, які дозволять забезпечити безперебійне харчування військовослужбовців ЗСУ та МВС у поточному році, на другому позачерговому засіданні 30 березня проголосували 302 народні обранці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Міністерство оборони та МВС отримали можливість продовжити у 2020 році дії договорів, укладених у 2019 році із суб’єктами господарювання.

Як зазначалося в пояснювальній записці до законопроєкту, до сьогодні існував реальний ризик зриву забезпечення харчуванням особового складу Збройних сил України та інших складових сил безпеки та оборони у зв’язку з виникненням непередбачуваних обставин. Зокрема, йдеться про відмову ТОВ "ПОНТЕМ.УА", яке свого часу виграло тендер, надавати послуги з харчування в регіонах України у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

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Як повідомляв Укрінформ, перший заступник міністра оборони України Іван Руснак під час направлення урядом до ВР згаданого законопроєкту заявив, що у разі неухвалення змін до держбюджету 252 військові частини могли залишитись без харчування.

У Міноборони запевняють, що Збройні сили України планово переходять на нову якісну систему харчування за каталогом продуктів, і ні про які повернення до старих «схем» не може бути мови. З 1 березня усі без винятку бойові військові частини Збройних сил України харчуються за каталогом продуктів. Мова йде про понад 30 частин, що перейшли на каталог в 2020 році, та близько 70 частин, що вже харчувались за каталогом раніше. Разом це близько 70% тих військовослужбовців, що мають право на безоплатне харчування.

Решта частин - це так звані небойові частини, до яких відносяться, наприклад, склади та арсенали боєприпасів, - переходитимуть на комбіновану систему харчування, де постачальник надає і асортимент продуктів за каталогом, і послугу з організації харчування. Така комбінована система перебуває у процесі розробки і вимагає внесення змін в підзаконні акти, що займе час приблизно до кінця літа.

Починаючи з осені, Міноборони прогнозує, що всі військові частини (бойові та небойові) будуть харчуватися за каталогом. Відмінність між ними буде лише в тому, хто готує їжу та обслуговує в їдальні.