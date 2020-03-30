Друга позачергова Рада закрилася - закон про харчування військових ухвалили
За ухвалення змін до державного бюджету на 2020 рік, які дозволять забезпечити безперебійне харчування військовослужбовців ЗСУ та МВС у поточному році, на другому позачерговому засіданні 30 березня проголосували 302 народні обранці, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зокрема, Міністерство оборони та МВС отримали можливість продовжити у 2020 році дії договорів, укладених у 2019 році із суб’єктами господарювання.
Як зазначалося в пояснювальній записці до законопроєкту, до сьогодні існував реальний ризик зриву забезпечення харчуванням особового складу Збройних сил України та інших складових сил безпеки та оборони у зв’язку з виникненням непередбачуваних обставин. Зокрема, йдеться про відмову ТОВ "ПОНТЕМ.УА", яке свого часу виграло тендер, надавати послуги з харчування в регіонах України у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, перший заступник міністра оборони України Іван Руснак під час направлення урядом до ВР згаданого законопроєкту заявив, що у разі неухвалення змін до держбюджету 252 військові частини могли залишитись без харчування.
У Міноборони запевняють, що Збройні сили України планово переходять на нову якісну систему харчування за каталогом продуктів, і ні про які повернення до старих «схем» не може бути мови. З 1 березня усі без винятку бойові військові частини Збройних сил України харчуються за каталогом продуктів. Мова йде про понад 30 частин, що перейшли на каталог в 2020 році, та близько 70 частин, що вже харчувались за каталогом раніше. Разом це близько 70% тих військовослужбовців, що мають право на безоплатне харчування.
Решта частин - це так звані небойові частини, до яких відносяться, наприклад, склади та арсенали боєприпасів, - переходитимуть на комбіновану систему харчування, де постачальник надає і асортимент продуктів за каталогом, і послугу з організації харчування. Така комбінована система перебуває у процесі розробки і вимагає внесення змін в підзаконні акти, що займе час приблизно до кінця літа.
Починаючи з осені, Міноборони прогнозує, що всі військові частини (бойові та небойові) будуть харчуватися за каталогом. Відмінність між ними буде лише в тому, хто готує їжу та обслуговує в їдальні.