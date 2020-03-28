Найближчим часом очікується нова поставка засобів захисту для медиків - МОЗ

Заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом очікується поставка засобів індивідуального захисту для медпрацівників.

Про це він сказав 28 березня під час онлайн-брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найближчим часом очікується нова поставка засобів індивідуального захисту для медиччних працівників, які будуть передані з національного рівня до закладів охорони здоров'я, визначених для прийому хворих на коронавірусну хворобу", - сказав Ляшко.

Він додав, що також у такі лікарні найближчим часом передадуть витратні матеріали для реанімаційних відділень.

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Як повідомлялося, станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина).