Разумков закрив перше позачергове засідання й одразу відкрив друге
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив перше позачергове засідання парламенту і одразу відкрив друге у понеділок, 30 березня.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.
Відразу після цього розпочалося ще одне позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення законопроєкту №3254, який передбачає внесення зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців.