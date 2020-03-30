Разумков закрив перше позачергове засідання й одразу відкрив друге

Разумков закрив перше позачергове засідання й одразу відкрив друге

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив перше позачергове засідання парламенту і одразу відкрив друге у понеділок, 30 березня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.

Відразу після цього розпочалося ще одне позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення законопроєкту №3254, який передбачає внесення зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців.

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