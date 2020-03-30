Рада ухвалюватиме антикризові закони без обговорення - Разумков

Народні депутати будуть голосувати за антикризові законопроєкти у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-2019 без обговорення.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков після відкриття позачергового засідання в понеділок, 30 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Також ми домовилися з лідерами депутатських фракцій і груп, що прийняття рішень на цьому позачерговому засіданні буде відбуватися без обговорення. Я буду ставити питання про включення до порядку денного сесії і пропоную відразу голосувати", - зазначив спікер.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні першим питанням планується ухвалення законопроєкту №3268 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Також планується внести зміни до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019) (законопроєкт №3275).

Народні депутати мають намір ухвалити урядовий законопроєкт №3271 щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення.

Порядок денний також передбачає розгляд законопроєкту №3276 про внесення зміни до Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19).

Крім того, планується внесення змін до закону "Про комітети Верховної Ради України". Так, законопроєкт №3277 передбачає особливості організації роботи органів Верховної Ради в умовах карантину шляхом проведення засідань парламентських комітетів у режимі відеоконференції.

Проєктом постанови №3278 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні" передбачає, що впродовж дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, і до його завершення, Верховна Рада працюватиме у режимі роботи в комітетах, комісіях і депутатських фракціях (депутатських групах).

Також планується внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік законопроєкт №3279).

Крім того, на позачерговому засіданні 30 березня передбачено розгляд кадрових питань Кабінету міністрів.

Так, заплановано звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів та Іллі Ємця – з посади міністра охорони здоров'я.

Натомість, пропонується призначити на посаду міністра фінансів Сергія Марченка, а на посаду міністра охорони здоров'я – Максима Степанова.

Водночас, планується призначити Ольгу Буславець міністром енергетики та захисту довкілля.

Крім того, порядком денним передбачено скоротити термін подачі альтернативних законопроєктів до проєкту закону щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№3260).

Відразу після цього розпочнеться ще одне позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення законопроєкту №3254, який передбачає внесення зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців.