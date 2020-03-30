Сьогодні може відбутися третя позачергова Рада - чекають на звернення Зеленського

Верховна Рада чекає на звернення Президента Володимира Зеленського щодо проведення третього позачергового засідання у понеділок, 30 березня.

Воно може зібратися задля розгляду законопроєктів №3260 «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» і №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Про це поінформував перший заступник голови фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко 30 березня під час брифінгу у парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За результатами цього комітету (з питань фінансів, податкової та митної політики – ред.) ми очікуємо сьогодні звернення від Президента України щодо третьої позачергової сесії на сьогоднішній день. Будемо дивитися, як будуть розгортатися події. Звісно, нам би хотілося у першому читанні проголосувати цей закон, хотілося б і в цілому, але хоча б перше читання, бо є певна процедура, регламент… І закон про обіг сільськогосподарських земель, він може вноситися в позачергову сесію абсолютно без жодних застережень, тому що він є в розгляді на черговій сесії, і може бути перенесений його розгляд на позачергову сесію», – зазначив Корнієнко у відповідь на запитання, коли може відбутися ще одне позачергове засідання ВР щодо продовження розгляду законопроєкту про ринок землі №2178-10 і законопроєкту про банки №3260.

За його словами, зараз - питання виживання країни, а тому важливим є той макрофінансовий ресурс, який Україні може надати Міжнародний валютний фонд і решта інституцій.

«До допомоги МВФ прив’язані дуже багато позицій: це і близько мільярда від Євросоюзу, це близько мільярда від Світового банку, це приватні кредити. І дійсно, Президент говорив у своєму зверненні вчора, що йдеться про близько 10 млрд дол. США, які на відміну від традиційних кредитів, які нам виділялися, йдуть не на укріплення потенціалу Національного банку, на золотовалютні резерви, а йдуть напряму в бюджет. Це те, що дійсно зараз треба нашому державному бюджету. Тому що через карантин у нас скорочуються доходи, збільшуються видатки, у нас дефіцит збільшується, і нам треба його звідкись поповнювати. Тому ми сподіваємося, що наші колеги проявлять свідомість щодо правок і ми зможемо також проголосувати закон про обіг сільськогосподарських земель», – наголосив він.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 березня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про банки в редакції, запропонованій урядом. Законопроєкт передбачає заборону на скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення їх попереднім власникам.

Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”.

Напередодні Зеленський закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів.