Погоджувальна Рада

Народні депутати зібралися на погоджувальну Раду.

Позачергове засідання парламенту має розпочатися о 14 годині.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 29 березня зазначив, що позачергове засідання парламенту має відбутися в понеділок, 30 березня.

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Зеленський, зокрема, закликав парламентаріїв ухвалити два законопроєкти, після чого Україна зможе отримати підтримку від міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше десяти мільярдів доларів.