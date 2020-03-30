Погоджувальна Рада
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Укрінформ
Народні депутати зібралися на погоджувальну Раду.
Позачергове засідання парламенту має розпочатися о 14 годині.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 29 березня зазначив, що позачергове засідання парламенту має відбутися в понеділок, 30 березня.
Зеленський, зокрема, закликав парламентаріїв ухвалити два законопроєкти, після чого Україна зможе отримати підтримку від міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше десяти мільярдів доларів.