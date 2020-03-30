Шмигаль пропонує парламенту звільнити Уманського

Верховній Раді пропонують звільнити Ігоря Уманського та призначити Сергія Марченка на посаду очільника Мінфіну.

У Верховній Раді зареєстровані проєкти постанов №3281 "Про звільнення Уманського І. І. з посади міністра фінансів України" та №3282 "Про призначення Марченка С. М. міністром фінансів України".

Ініціатором обох документів виступив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляється на сайті Ради.

Проєкти постанов зареєстровано 29 березня. У картках документів на сайті парламенту зазначається, що вони опрацьовуються у комітеті. Так, головним визначено Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Згідно з порядком денним позачергового засідання ВР, депутати планують розглянути ці проєкти постанов 30 березня.

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Як відомо, претендент на посаду міністра фінансів Сергій Марченко з 2016 до 2018 рік був заступником міністра фінансів, а впродовж 2018–2019 років обіймав посаду заступника голови Адміністрації Президента. На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року Марченко балотувався під №7 у списку політичної партії "Українська Стратегія Гройсмана".

Як повідомляв Укрінформ, напередодні ввечері співголова депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко поінформувала, що очільник міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець і голова Міністерства фінансів Ігор Уманський подали у відставку.