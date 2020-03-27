На позачерговій Раді можуть розглянути "земельний" та "банківський" закони – Разумков

Питання про включення до порядку денного позачергового засідання ВР законопроєктів про ринок землі та про вдосконалення регулювання банківської діяльності вирішуватиметься на погоджувальній раді.

Про це заявив Голова ВР Дмитро Разумков після засідання фракції партії «Слуга народу», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є обидва законопроєкти, вони зареєстровані у Верховній Раді. Стосовно них буде ухвалюватися рішення на погоджувальній раді, і якщо все буде добре, то вони також будуть внесені до порядку денного», – зазначив спікер.

Ідеться про проєкти законів «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» та «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

На запитання про те, як планується пришвидшити розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі, Разумков відповів: «Будемо працювати. Процедура є, ви її добре знаєте. Кількість правок – близько 700, якщо я не помиляюсь, але подивимося, як буде йти робота в залі Верховної Ради».

Як повідомлялося, законопроєкт №3260 «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Позачергове засідання Верховної Ради, за попередньою інформацією, має відбутися у понеділок, 30 березня.