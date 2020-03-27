До Ради не надходили пропозиції від уряду щодо кадрових змін – Разумков

Кабінет міністрів України не вносив до Верховної Ради пропозицій щодо кадрових змін у відомствах.

Про це журналістів поінформував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков після засідання фракції "Слуга народу" 27 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні пропозицій від уряду щодо кадрових змін або пропозицій не надходило до Верховної Ради. Реєстрація таких звернень від Прем’єр-міністра не відбувалася", – сказав він у відповідь на запитання, чи можливий на позачерговому засіданні ВР розгляд питань щодо кадрових змін у Міністерстві охорони здоров’я або Міністерстві фінансів.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 27 березня в конгресно-виставковому центрі "Парковий" відбулося засідання депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", участь у якому взяли Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його результатами, попередньо, позачергове засідання Верховної Ради має відбутися у понеділок, 30 березня.

Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації в усій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.