Планується, що позачергова Рада збереться у понеділок – Зеленський

Планується, що позачергова Рада збереться у понеділок – Зеленський

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Укрінформ
Планується, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський після засідання фракції партії "Слуга народу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Планується, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться саме в понеділок. Тому що пріоритетні речі, деякі законопроєкти, пов'язані з боротьбою з коронавірусом, а також через це зміни до бюджету треба дуже ретельно пропрацювати, щоб нікого не образити і не зупинити економіку. І обов'язково щоб не постраждали наші звичайні люди: вчителі, медики, держслужбовці. Тому декілька буде законопроєктів, пов'язаних з підтримкою економіки", - сказав глава держави.

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Він також наголосив, що це буде не останнє позачергове засідання парламенту. "Я хочу, що вони розглянули можливість працювати дистанційно. Зараз вони пропрацюють законопроєкт, який може діяти в умовах ситуації пандемії коронавірусу, і коли мине те захворювання, то цей законопроєкт уже не буде потрібен", - зазначив Президент.

Фото: twitter.com/APUkraine

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