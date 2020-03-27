Росія в ООН намагається використати пандемію для скасування санкцій – Кислиця

Росія запропонувала Генасамблеї ООН прийняти так звану "декларацію про солідарність" у боротьбі з коронавірусом, яка зобов'язує країни-члени відмовитися від міжнародних санкцій, якщо вони запроваджені не під егідою Ради Безпеки ООН.

Про це повідомив у п'ятницю в ексклюзивному коментарі Укрінформу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, назвавши ініціативу росіян "політичними маніпуляціями" під час пандемії.

"Прогнозовано РФ прагне скористатися важкою ситуацією у світі на тлі поширення Covid-19 для відбілювання своєї агресивної політики. Історичний досвід підказує, що проєкт резолюції ГА ООН, внесений Росією під нейтральною, на перший погляд, назвою "Декларація про солідарність ООН в період загрози Covid-19", не має нічого спільного з реальністю",- прокоментував ситуацію український дипломат.

У російському проєкті декларації, запропонованій для Генасамблеї, зокрема, зазначається: "Зобов'язуємося протистояти глобальним викликам на основі добросусідства, утримуватися від підвищення торговельних бар'єрів, накладення нових експортних обмежень або здійснення протекціоністських і дискримінаційних заходів, що не відповідають правилам СОТ, а також не застосовувати жодних односторонніх примусових заходів, що вживаються без мандату Ради Безпеки ООН".

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Як підкреслив Кислиця, для української сторони "є абсолютно неприйнятним зараз вести розмову про скасування санкцій, на чому наголошує документ, під виглядом гуманітарних міркувань". Санкції проти Росії вводилися не через коронавірус, а через грубе порушення Статуту ООН та інших норм міжнародного права, наголосив він. Постійний представник України при ООН підкреслив, що санкції "ніяк не обмежують гуманітарну допомогу, за яку так розхвилювалися в Кремлі" і можуть бути скасовані лише за умови припинення протиправних дій.

"Складається враження, що власне для цього єдиного пункту й був ініційований російський документ", - зазначив представник України.

Він підкреслив, що це все нагадує "політичні маніпуляції в їх найганебнішому вигляді", коли Москва прагне реалізувати свій "шкурний інтерес" за рахунок спільної біди.

"Світ не потребує моралізаторства від режимів, які дискредитували себе в очах свого населення та міжнародної спільноти", - наголосив Кислиця.

Дипломат також назвав дії Москви "незграбними", оскільки до появи російського документа з’явився проект притомної резолюції Генасамблеї ООН, співавторами якої вже стали десятки країн, у тому числі Україна.