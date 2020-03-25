Україна передала генсеку ООН листа про блокування місії ОБСЄ на Донбасі

Українська сторона офіційно поінформувала генерального секретаря ООН, що російська окупаційна влада на захоплених територіях на сході України заборонила доступ спостерігачам СММ ОБСЄ під приводом карантинних заходів.

Про це повідомив Укрінформу речник української дипломатичної місії при ООН Олег Ніколенко.

"Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця надіслав генеральному секретареві Антоніу Гутеррішу офіційний лист, у якому привернув увагу до блокування російською окупаційною владою доступу патрулів Спільної моніторингової місії ОБСЄ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей України", - зауважив дипломат.

Як зазначається в документі, "блокувальні дії окупаційної адміністрації РФ суперечать Мінським домовленостям та загальним узгодженим висновкам нормандського саміту в Парижі 9 грудня 2019 року". Згідно з домовленостями, СММ "повинна мати безпечний і надійний доступ до всієї території України для повного виконання свого мандату".

У цьому зв'язку українська сторона наполягає: запроваджені обмеження для СММ ОБСЄ під приводом карантинних заходів від коронавірусу Сovid-19 є неприйнятними.

"Уряд України, який тимчасово закрив пропуск через лінію розмежування осіб для стримування пандемії, зробив належний виняток для доступу представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ за раніше встановленим порядком", - підкреслив Кислиця в листі генсеку ООН.

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За процедурою, український лист буде поширений як офіційний документ Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на повідомлення Української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, зі сторони збройних формувань Російської Федерації відбувається обмеження свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ біля ділянок розведення сил та засобів.

Фото: ОБСЄ