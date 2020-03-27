НАТО розгляне можливість надання Україні додаткової допомоги - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пообіцяв, що Альянс розгляне можливість надання додаткової підтримки Україні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Єнс Столтенберг повідомив, що союзники планують обговорити додаткову підтримку Україні у рамках Комплексного пакету допомоги», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Кулеба з розумінням сприйняв рішення партнерів перенести на пізніші терміни засідання Північноатлантичної ради НАТО за участю України та Грузії з огляду на складну епідеміологічну ситуацію в Європі та світі.

Глава МЗС також запевнив Столтенберга, що політика нового уряду України щодо НАТО залишається незмінною.

Серед ключових короткотермінових пріоритетів двосторонньої взаємодії Кулеба відзначив надання Україні статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО як додаткового інструмента поглиблення співробітництва у військовій сфері та поновлення засідань Комісії Україна-НАТО на високому рівні, а також оновлення Комплексного пакету допомоги НАТО для нашої держави.

Окрім того, співрозмовники обмінялися думками щодо останніх деструктивних кроків РФ, зокрема про заборону володіти земельними ділянками на території тимчасово окупованого Криму не громадянам РФ.

«Було наголошено на тому, що такі дії є неприпустимими та грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, а також міжнародне гуманітарне право», - поінформували в МЗС.

Фото: НАТО