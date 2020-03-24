Україна зацікавлена у програмі розширених можливостей НАТО - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив зацікавленість України в отриманні статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО і розраховує на підтримку німецьких партнерів у цьому.

Про це він заявив за підсумками онлайн-переговорів з Федеральним міністром закордонних справ Гайко Маасом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Взаємини України з Північноатлантичним Альянсом. Я підтвердив своєму німецькому колезі зацікавленість України в отриманні статусу учасника Програми розширених можливостей і Україна буде вдячна Німеччині за підтримку України в цьому питанні", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив сьогодні перший в Європі віртуальний візит до Німеччини та провів переговори з Федеральним міністром закордонних справ Гайко Маасом.

У січня Україна офіційно подала заявку на отримання членства в так званій Програмі розширених можливостей НАТО (ІОР), яка є інструментом поглиблення двосторонньої співпраці Альянсу з третіми країнами.