Україна зацікавлена у програмі розширених можливостей НАТО - Кулеба
Про це він заявив за підсумками онлайн-переговорів з Федеральним міністром закордонних справ Гайко Маасом, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Взаємини України з Північноатлантичним Альянсом. Я підтвердив своєму німецькому колезі зацікавленість України в отриманні статусу учасника Програми розширених можливостей і Україна буде вдячна Німеччині за підтримку України в цьому питанні", - зазначив Кулеба.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив сьогодні перший в Європі віртуальний візит до Німеччини та провів переговори з Федеральним міністром закордонних справ Гайко Маасом.
У січня Україна офіційно подала заявку на отримання членства в так званій Програмі розширених можливостей НАТО (ІОР), яка є інструментом поглиблення двосторонньої співпраці Альянсу з третіми країнами.