ЄС і учасники Східного Партнерства погодили напрямки співпраці після 2020 року

Представники Євросоюзу та країн Східного Партнерства при ЄС провели відеоконференцію, під час якої обговорили напрямки стратегії розвитку програми партнерства на період після 2020 року.

Повідомлення про це оприлюднено на сторінці Представництва України при ЄС у мережі Facebook.

"Відеоконференція, що відбулася за участю офіційних осіб ЄС та Представників при ЄС країн Східного Партнерства, підтвердила взаємний інтерес сторін до подальшого розвитку цієї програми. Ми обмінялися думками щодо Спільної Комунікації "Політика Східного партнерства після 2020 року" та відзначили її комплексну секторальну складову, яка враховує багато ініціатив, що просувались країнами-партнерами. Зокрема, це стосувалося європейського вибору та поваги до суверенітету та територіальної цілісності країн-партнерів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники ЄС підтвердили намір провести Шостий Саміт Східного партнерства 18 червня 2020 року в Брюсселі, та поінформували про кроки з його підготовки.

Як вже повідомлялося, за десять років, що минули з моменту заснування, Східне Партнерство виявилося ефективним інструментом для розвитку взаємовигідних економічних та політичних стосунків між ЄС та країнами-партнерами.

Учасники так званого «Тріо Асоціації» - Україна, Грузія і Молдова, кожна з яких уклала з ЄС Угоду про асоціацію та поглиблену всеохоплюючу зону вільної торгівлі, пов’язують із розвитком Східного партнерства реалізацію власних євроінтеграційних прагнень. Усього до програми Східного партнерства входять шість країн-партнерів: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна.