Єврокомісія затвердила пропозиції щодо "Східного партнерства" після 2020 року

Європейська комісія під час зустрічі в режимі відеоконференції у середу схвалила пропозиції щодо довгострокових цілей політики "Східного партнерства" у період після 2020 року.

Про це під час брифінгу у Брюсселі поінформував речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Колегія вперше провела зустріч у такому форматі. Зрозуміло, що головну увагу було приділено заходам з протидії коронавірусу. Водночас Єврокомісія ухвалила пропозиції щодо довгострокових цілей "Східного партнерства" після 2020 року. Метою є збільшення обсягів торгівлі, зміцнення взаємопоєднання та поглиблення економічної інтеграції з Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною, зміцнення демократичних інституцій та верховенства права у цих країнах", - зазначив речник Єврокомісії.

За його словами, цілями такої довгострокової політики є також допомога партнерам на Сході у вирішенні екологічних проблем, підвищення їх кліматичної стійкості, сприяння цифровій трансформації та розвитку громадянського суспільства.

Мамер повідомив також, що ці пропозиції були розроблені за участю високого представника ЄС Жозепа Борреля та єврокомісара з питань розширення та сусідства Олівера Варгеї.

В офіційній інформації щодо прийнятого рішення, яка оприлюднена на сайті Єврокомісії, наводяться слова Борреля, який нагадав, що “Східне партнерство” залишається важливим елементом зовнішньої політики Євросоюзу.

"Сила наших сусідів є також силою Європейського Союзу; "Східне партнерство" залишається важливим елементом зовнішньої політики ЄС. Наші пропозиції дозволять надалі зміцнювати шість країн-партнерів, відображаючи пріоритети та виклики, які ми поділяємо, продовжуючи приносити змістовні та позитивні результати для всіх громадян", - заявив він.

В свою чергу єврокомісар Варгеї наголосив, що заходи "Східного партнерства" дозволять зміцнити стійкість країн-партнерів перед викликами сьогодення.

"Ми будемо тісно співпрацювати для вирішення сьогоднішніх транскордонних проблем, включаючи пандемію Covid-19", - зазначив єврокомісар.

Єврокомісія очікує, що країни-члени ЄС і країни-партнери розглянуть та підтримають згадані пропозиції до саміту "Східного партнерства", який має відбутися у червні 2020 року.