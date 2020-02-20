На саміті Східного партнерства підтвердять спільні зобов’язання ЄС і країн-партнерів

На саміті Східного партнерства, який відбудеться 18 червня в Брюсселі, будуть підтверджені спільні зобов’язання країн ЄС і країн-партнерів у розвитку взаємовигідної співпраці після 2020 року.

Про це заявила представниця Європейської служби зовнішніх справ Марта Ветріковська на засіданні Комітету Європарламенту із закордонних справ, присвяченому розгляду проєкту пропозицій Європарламенту до саміту Східного партнерства, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Саміт запланований на 18 червня, він відбудеться у Брюсселі. Як очікується, він дозволить узагальнити результати, досягнуті після попереднього саміту, що відбувся у 2017 році, та підтвердити рішучі спільні зобов’язання з боку країн ЄС та країн-партнерів», - сказала представниця європейської дипломатичної установи.

Вона нагадала, що торік Євросоюз розпочав процес стратегічних консультацій щодо перспектив Східного партнерства після 2020 року, результати якого знайдуть відображення у спільній Комунікації щодо майбутнього Східного партнерства, якаперебуває на стадії підготовки і має бути ухвалена 18 березня.

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«На нашу думку, є два головні результати цього процесу, які знайдуть відображення у спільній Комунікації. По-перше, Східне партнерство очевидно приносить практичні результати, зокрема в економіці, торгівлі, у взаємопоєднанні (між країнами) та у міжлюдських контактах. З іншого боку, така співпраця надає поштовху там, де це необхідно, для вдосконалення системи державного управління, верховенства права та боротьби з корупцією, у забезпеченні прав медіа та свобод для громадянського суспільства», - зауважила Ветріковська.

Представниця Європейської служби зовнішніх справ зауважила, що наявні форми такої співпраці виявилися успішними, зокрема, відчутних результатів досягнуто завдяки ініціативі в межах Східного партнерства «20 досягнень до 2020 року».