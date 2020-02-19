ЄС до квітня напрацює варіант нової програми співпраці з країнами Східного партнерства

Європейський Союз наразі опрацьовує пропозиції до нової програми співпраці з країнами Східного партнерства, перші проміжні результати очікуються наприкінці березня - на початку квітня.

Про це заявив Спеціальний представник з питань Східного партнерства Міністерства закордонних справ Німеччини Ганс-Юрген Гамзьот у виступі на публічній дискусії "Східне партнерство та Україна: оцінка минулого, погляд у майбутнє", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ви (в Україні) зараз розглядаєте нові підходи до програми Східного партнерства. Ми також отримуємо пропозиції від представників громадянського суспільства - їх надійшло понад 200, і зараз усі вони опрацьовуються. Ми ще не знаємо, що вийде в результаті структурування процесу. Наприкінці березня - на початку квітня ми будемо мати перші попередні нариси", - сказав Гамзьот.

Він припустив, що багато нових пропозицій стосуватиметься розвитку економіки і різних аспектів стійкості, зокрема, питань безпеки в рамках Східного партнерства.

Водночас Гамзьот зауважив, що з точки зору Німеччини і багатьох інших країн - членів ЄС, Східне партнерство ніколи не вважалося політичним інструментом і не переслідувало політичних цілей, його метою було наблизити економіки цих країни до економіки ЄС.

"Безпекові питання - це зовсім інший напрям, тому я не думаю, що він буде багато в чому реалізований при перегляді співпраці. Питання безпеки може бути дуже складним, якщо ми хочемо, щоб програма Східного партнерства працювала для всіх країн", - зауважив він.

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Він спрогнозував, що ЄС у подальшій співпраці з країнами Східного партнерства буде більше фокусуватися на цифровій сфері, питаннях роботи з молоддю та гендерної рівності.

"Але мої власні перші враження від того, що я бачив, у пропозиціях. Я не знаю, які з поданих пропозицій залишаться в підсумковому документі", - зауважив спецпредставник з питань Східного партнерства МЗС Німеччини.