Євросоюз звернувся до Росії через загострення на Донбасі

Європейський Союз у зв'язку з військовою ескалацією на Донбасі закликав Росію повною мірою і негайно використати вплив на незаконні збройні формування задля припинення провокації.

Про це йдеться у заяві речника ЄС із закордонних справ та політики безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу в Брюсселі.

"Повідомлення, які надійшли сьогодні вранці про військову ескалацію у районі селища Золоте з використанням зброї, забороненої Мінськими домовленостями, що призвело до жертв, викликає надзвичайне занепокоєння. Ця спроба наступу з боку підтримуваних Росією збройних формувань повністю суперечить погодженому припиненню вогню, яке все ще не було повною мірою виконано", - йдеться у документі.

Водночас у ньому наголошується, що повна імплементація Мінських угод та заходів, погоджених під час нормандського саміту в Парижі є "вирішальним фактором".

"Ми очікуємо, що Росія повністю та негайно скористається з цього приводу своїм впливом на збройні формування, які вона підтримує", - йдеться у заяві Євросоюзу.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро поранені.

У вівторок у Нью-Йорку відбудеться ініційоване делегацією Росії засідання Ради Безпеки ООН, де буде обговорено виконання Мінських угод.