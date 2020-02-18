Російську ескалацію на Донбасі мають засудити США і ЄС — Расмуссен

Російську ескалацію на Донбасі мають засудити США і ЄС — Расмуссен

Укрінформ
Сполучені Штати і Європейський Союз повинні засудити сьогоднішню російську ескалацію на Донбасі.

Про це написав у Twitter колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ця агресія повинна бути засуджена з боку США і ЄС, і Путін повинен зрозуміти, що шлях для покращення відносин між Заходом і Росією йде через Україну», - наголосив Расмуссен.

Він назвав тривожною сьогоднішню ескалацію, коли з російської сторони була здійснена атака на українські позиції із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєннями.

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Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. З української сторони є один загиблий, п'ять військових отримали поранення. Втрати ворога попередньо оцінюються, як значно більші.

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