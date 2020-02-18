Російську ескалацію на Донбасі мають засудити США і ЄС — Расмуссен

Сполучені Штати і Європейський Союз повинні засудити сьогоднішню російську ескалацію на Донбасі.

Про це написав у Twitter колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ця агресія повинна бути засуджена з боку США і ЄС, і Путін повинен зрозуміти, що шлях для покращення відносин між Заходом і Росією йде через Україну», - наголосив Расмуссен.

Він назвав тривожною сьогоднішню ескалацію, коли з російської сторони була здійснена атака на українські позиції із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєннями.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. З української сторони є один загиблий, п'ять військових отримали поранення. Втрати ворога попередньо оцінюються, як значно більші.