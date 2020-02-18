Ескалація на Донбасі: 13 обстрілів - загинув військовий, пʼятеро поранені

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили вже 13 прицільних обстрілів.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Сьогодні обстановка на лінії бойового зіткнення різко загострилася. Загалом від початку поточної доби російсько-окупаційні війська, за наявною на даний час інформацією, здійснили вже 13 прицільних обстрілів. При цьому ворог активно застосовував міномети й танки з напрямку від окупованих ним н.п. Голубівське та Сентянівка”, - сказав він.

Речник МОУ нагадав, що зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу н.п. Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний. Зазначимо, що на цій ділянці, особливо в районі н.п. Оріхового вже декілька тижнів поспіль російсько-окупаційні війська вели постійні прицільні обстріли наших позицій з важкого озброєння.

За наявною інформацією, з близько 05.30 до 10.00 російсько-окупаційні війська випустили близько 70 мін 120-го та 82-го калібрів, здійснили 30 пострілів з танка, активно застосовували гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння.

Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.

Підрозділи Об’єднаних сил, які оборонялися, дали адекватну відповідь збройним формуванням Російської Федерації, нанесенням вогневого ураження з метою придушення ворожої збройної активності.

За даними штабу ООС, наші захисники утримали повний контроль над ситуацією. У ворога є загиблі та поранені. Противник близько 10.00 запросив режим «тиші».

Позиції українських захисників не втрачені.

Штаб також зазначає, що у готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація контрольована.

Гуцуляк повідомив, що під час штурмових дій противника та внаслідок нападу отримав поранення, несумісне з життям, військовий 1997 р.н.

“Окрім цього, внаслідок бойових дій отримали поранення троє наших захисників, ще двоє воїнів — бойове травмування. За наявною інформацією, стан здоров’я усіх п’ятьох оборонців — задовільний”, - сказав речник.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 18 лютого, зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

У свою чергу, деякі ЗМІ повідомили про втрату двох опорних пунктів біля Золотого.