Фракція "ЄС" назвала умову, за якої готова прийти на позачергову Раду

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися за умови наявності чіткого й погодженого з усіма фракціями порядку денного.

На цьому наголосила співголова депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у відеозверненні, оприлюдненому у Facebook.

"Депутати Верховної Ради України, попри те що четверо наших колег захворіли і зараз перебувають у лікарні, готові зібратися на позачергове засідання, але за однієї дуже важливої умови: має бути чіткий порядок денний, узгоджений напередодні з усіма фракціями. І ми наполягаємо на тому, що в порядку денному мають стояти тільки ті законопроєкти, що стосуються боротьби з коронавірусом, протидії епідемії та подолання економічної кризи, яка накриває Україну", – зазначила Геращенко.

Вона висловила сподівання, що напередодні позачергового засідання ВР відбудеться спільне засідання керівництва парламенту, лідерів фракцій та членів уряду, під час якого буде обговорено порядок денний, тому що "на сьогодні не існує узгодженого переліку законопроєктів, за які мають голосувати депутати".

"У парламенті працює робоча група депутатів, де представники всіх фракцій напрацьовують законопроєкти, які стосуються боротьби з епідемією та пов’язані із економікою", – уточнила парламентарій.

При цьому Геращенко додала, що "Європейська солідарність" пропонує до розгляду на позачерговому засідання законопроєкт Ніни Южаніної щодо перерозподілу 13,5 млрд грн бюджетних коштів на потреби медицини та регіонів, у яких триває найактивніше боротьба з коронавірусною інфекцією Covid-19.

"У всіх міністерств і відомств трошечки "відщипнути", але направити ці 13,5 млрд грн на боротьбу з коронавірусом у регіони, на які сьогодні лягає основне навантаження стосовно захисту лікарів, виплат компенсацій людям, які просто залишилися без роботи, щодо закупівлі тестів і масок", - заявила депутат.

Як повідомляв Укрінформ, проведення позачергового засідання Верховної Ради може відбутися орєнтовно у суботу, 28 березня.

Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації в усій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.

З 12 березня в Україні на карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.