Фракція "Слуга народу" планує засідання на п’ятницю – депутат

Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу", попередньо, планує провести засідання у п’ятницю, 27 березня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив член фракції, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олександр Качура (фракція "Слуга народу").

"Попередньо, фракція – п’ятниця, позачергове (засідання ВР - ред.) – субота. Чекаємо офіційного підтвердження керівництва ВР", – зазначив Качура.

Як повідомляв Укрінформ, за попередньою інформацією, проведення позачергового засідання Верховної Ради заплановане на суботу, 28 березня.