"Слуга народу" орієнтує депутатів на позачергову Раду в суботу

Члени депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» орієнтуються на проведення позачергового засідання Верховної Ради у суботу, 28 березня.

Про це Укрінформу повідомила заступниця голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Офіційно дата проведення засідання з’явиться, коли буде порядок денний. Але депутатів нашої фракції орієнтуємо на суботу», – сказала Кравчук.

Водночас на запитання, чи пов’язане перенесення дати на 28 березня з тим, що наразі до парламенту не внесено всього пакету законопроєктів, рішення щодо яких має бути ухвалене, депутатка відповіла: «Так, законопроєкти доопрацьовуються і мають бути обговорені з усіма фракціями і групами. Також ми чекаємо від Кабміну їхньої частини: очевидно, мають бути зміни до бюджету».

Стосовно ж того, чи можливий на цьому позачерговому засідання розгляд кадрових питань, зокрема призначення міністра енергетики та захисту довкілля, вона зазначила, що «Верховна Рада може розглянути, якщо Прем’єр-міністр запропонує кандидатуру».

Разом з тим, за її словами, у п’ятницю, 27 березня, фракція «Слуга народу», попередньо, планує провести своє засідання.

Як повідомляв Укрінформ, раніше депутатська фракція політичної партії «Слуга народу» планувала провести зустріч своїх депутатів вранці 26 березня, після чого мало відбутися позачергове засідання Верховної Ради.