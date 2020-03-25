Трудові права, дезінфекція та субсидії: що розглянуть на Кабміні

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 25 березня, врегулює деякі питання забезпечення трудових прав держслужбовців, працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час встановлення карантину у звʼязку із загостренням ситуації, повʼязаної з поширенням випадків гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Як зазначається у порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, доповідатиме з цього питання міністр юстиції Денис Малюська.

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець на засіданні ініціюватиме внесення змін до порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, а також розгляд питання про надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоровʼя.

Міністр соціальної політики Мирина Лазебна презентує проєкт постанови про особливості надання житлових субсидій.

Читайте також: Кабмін хоче максимально зберегти робочі місця

Урядовці також планують змінити порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби. Вони можуть врегулювати деякі питання Державного агентства спорту і Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства.

У порядку денному засідання уряду - виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам з інвалідністю, набутою внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час участі в зазначеній операції.

Окрім того, міністри мають схвалити звіт про виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”.

Урядовці заслухають законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації переміщення через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення". У разі схвалення Кабміном він має бути переданий на розгляд Верховної Ради.

фото: Урядовий портал