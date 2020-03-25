Кабмін у середу введе надзвичайну ситуацію по всій Україні - Шмигаль

Кабінет міністрів у середу запровадить режим надзвичайної ситуації в усій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні Кабінет міністрів розгляне питання запровадження надзвичайної ситуації на всій території України та переведення у режим надзвичайно ситуації єдиної державної системи цивільного захисту", - сказав Шмигаль.

За його словами, запроваджують цей режим терміном на 30 днів.

Водночас глава уряду закликав не плутати надзвичайну ситуацію із надзвичайним станом - це зовсім різні режими.

Шмигаль нагадав, що станом на ранок у 13 областях та Києві зафіксовано 113 лабораторно підтверджених випадків захворювання, проте кількість випадків інфікування буде збільшуватися, тому потрібно діяти.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні режим надзвичайної ситуації запроваджений у місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Донецькій, Тернопільській, Львівській та Черкаській областях.

З 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.