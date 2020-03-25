Рада перенесла позачергове засідання — ЗМІ
Про це LIGA.net повідомила заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.
За її словами, позачергове засідання може відбутися в суботу, 28 березня.
"Чекаємо реєстрації законопроектів щодо протидії наслідків пандемії, також Кабінет міністрів готує зміни до бюджету", - повідомила Кравчук.
Інший співрозмовник агентства в керівництві СН повідомив, що перенесення позачергового засідання пов'язаний з неготовністю законопроєктів.
"Бюджетні зміни ще не готові, два коронавірусних закони не звели", - пояснив він.
Крім того, один з керівників фракції допустив, що позачергове засідання може відбутися 27 березня в другій половині дня.
"Станом на зараз Рада жодної пропозиції від Кабміну не отримувала. Є пропозиції від НБУ, є від Укрспирту спільно з Мінекономіки за спирту, але глобальних якихось речей ми від уряду так і не дочекалися", - додав співрозмовник.
Нагадаємо: раніше повідомлялося, що позачергове засідання парламенту призначено на 26 березня і пройде в сесійній залі "з додатковими засобами захисту" для депутатів.