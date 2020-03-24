Рада готує позачергове засідання на четвер – депутати «Слуги народу»

Фракція політичної партії «Слуга народу» планує провести зустріч своїх депутатів вранці 26 березня, після чого може відбутися позачергове засідання Верховної Ради.

Про це у Telegram повідомив член фракції, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олександр Качура.

«Отже, у четвер (26.03) вранці відбудеться зустріч фракції СН («Слуга народу», – ред.). Після – позачергове засідання ВР», – написав Качура.

Водночас заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук у коментарі Укрінформу зазначила, що офіційно позачергове засідання ВР ще не призначено, але фракція збирає інформацію серед своїх депутатів щодо їхньої можливої участі в ньому.

«Ми збираємо інформацію попередньо серед наших депутатів про їхню можливу присутність у четвер на позачерговому засіданні. Поки що в порядку денному тільки законопроєкт, який готується спільно з комітетами і урядом – щодо заходів із протидії коронавірусу, а також щодо соціальної політики та економічних стимулів», – пояснила Кравчук.

Разом з тим, коментуючи поширювану у ЗМІ інформацію стосовно того, що нібито близько 20% членів фракції «Слуга народу» не готові брати участь у позачерговому засіданні через ситуацію, яка склалася із поширенням коронавірусу серед депутатів, політик уточнила, що наразі близько двохсот депутатів уже підтвердили свою участь у такому засіданні.

«Ситуація така: у нас близько 20 осіб, які повідомили, що перебувають на лікарняному, дехто просто не надав інформації. Тобто загалом по фракції, близько двохсот депутатів підтвердили, що можуть бути. Але десь іще 30 не надали відповіді. Думаю, ближче до вечора ми будемо бачити реалістичну картину», – зазначила вона.

Окрім того, Кравчук підтвердила, що під час проведення позачергового засідання депутатів забезпечуватимуть спецодягом: «Апарат Верховної Ради готує для засідання респіратори з потрібним захистом, окуляри та рукавички».

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Кравчук заявляла, що позачергове засідання Верховної Ради теоретично може відбутися 26-27 березня. Водночас, коментуючи ймовірність голосування під час цього засідання питання запровадження в Україні надзвичайного стану, політик нагадала, що цьому має передувати відповідне засідання Ради національної безпеки і оборони та вихід указу Президента, в якому буде надано обґрунтування введення НС, конкретизовано перелік обмежень, визначено території, в яких він запроваджуватиметься, та на який час.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 березня на засіданні Кабінету міністрів доручив Міністерству юстиції розробити законопроєкт про передачу повноважень управління країною від одного органу влади до іншого на випадок епідемії. Цей документ має передбачити механізм на уповноваження Президента вводити надзвичайний стан у разі неможливості зібратися і працювати Верховній Раді.

Згодом деякі ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито парламентській монобільшості, представленій фракцією "Слуга народу", може не вистачити голосів для ухвалення відповідного законопроєкту. Відтак Президент Володимир Зеленський зможе підписати рішення про надзвичайний стан навіть без схвалення ВР.

23 березня керівництво Верховної Ради з головами парламентських фракцій і груп провели робочу нараду в онлайн-режимі. Під час неї більшість парламентських фракцій виступили проти можливого впровадження надзвичайного стану в Україні.