Політики та бізнес створять стратегічну платформу впорядкування антикризових дій — Шмигаль
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Будемо чесними: ми не знаємо, скільки це триватиме. Ми вже знаємо, що треба зробити, аби подолати вірус. Водночас країна має мобілізувати ресурси для реагування на економічні виклики. Для цього, уряду потрібна нова стратегія і спільні дії", - зазначив він.
Прем'єр зазначив, що провів відеозустріч із представниками аналітичних центрів, українського бізнесу та Офісу Президента.
"На ній ми домовилися, що формуємо відкриту стратегічну платформу, створену на засадах професіоналізму. Це — "мозковий центр" для розробки спільних рішень щодо реагування на надзвичайні виклики, впорядкування антикризових дій і паралельно розробки довгострокової стратегії розвитку України в умовах глобальної економічної нестабільності", - розповів Шмигаль.
Нагадаємо: раніше прем'єр заявляв, що наразі немає потреби запроваджувати в Україні режим надзвичайного стану.