Політики та бізнес створять стратегічну платформу впорядкування антикризових дій — Шмигаль

Прем‘єр-міністр України Шмигаль Днис Шмигаль заявив, що невідомо, скільки триватиме економічна криза, однак для протидії їй в Україні створять стратегічну платформу для розробки спільних рішень щодо реагування на надзвичайні виклики.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Будемо чесними: ми не знаємо, скільки це триватиме. Ми вже знаємо, що треба зробити, аби подолати вірус. Водночас країна має мобілізувати ресурси для реагування на економічні виклики. Для цього, уряду потрібна нова стратегія і спільні дії", - зазначив він.

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Прем'єр зазначив, що провів відеозустріч із представниками аналітичних центрів, українського бізнесу та Офісу Президента.

"На ній ми домовилися, що формуємо відкриту стратегічну платформу, створену на засадах професіоналізму. Це — "мозковий центр" для розробки спільних рішень щодо реагування на надзвичайні виклики, впорядкування антикризових дій і паралельно розробки довгострокової стратегії розвитку України в умовах глобальної економічної нестабільності", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо: раніше прем'єр заявляв, що наразі немає потреби запроваджувати в Україні режим надзвичайного стану.