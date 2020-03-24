Шмигаль обговорив з британським послом пандемію коронавірусу

Шмигаль обговорив з британським послом пандемію коронавірусу

Укрінформ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі у Києві обговорив із послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Меліндою Сіммонс ситуацію, пов'язану із пандемією коронавірусу.

Про це глава уряду повідомив у своєму Тelegram.

«Провели продуктивну зустріч з пані послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Меліндою Сіммонс. Обговорили ситуацію, пов'язану з пандемією коронавірусу, та економічну політику», - написав Шмигаль.

Читайте також: Шмигаль анонсував регулярні телемости із провідними китайськими лікарями

Глава уряду запевнив британських партнерів, що уряд продовжить реформи.

Прем'єр-міністр також подякував Великій Британії за політичну, фінансову й експертну підтримку.

Фото: t.me/s/Denys_Smyhal

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-