Шмигаль обговорив з британським послом пандемію коронавірусу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі у Києві обговорив із послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Меліндою Сіммонс ситуацію, пов'язану із пандемією коронавірусу.

Про це глава уряду повідомив у своєму Тelegram. «Провели продуктивну зустріч з пані послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Меліндою Сіммонс. Обговорили ситуацію, пов'язану з пандемією коронавірусу, та економічну політику», - написав Шмигаль. Читайте також: Шмигаль анонсував регулярні телемости із провідними китайськими лікарями Глава уряду запевнив британських партнерів, що уряд продовжить реформи. Прем'єр-міністр також подякував Великій Британії за політичну, фінансову й експертну підтримку. Фото: t.me/s/Denys_Smyhal