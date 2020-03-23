Разумков анонсував позачергове засідання Ради

Депутати Верховної Ради готуються до позачергового засідання, розробляючи низку законопроєктів.

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив Голова ВР Дмитро Разумков.

"Ми готуємося до позачергового засідання Верховної Ради… Колеги напрацьовують ряд законопроєктів, вони майже готові", - зазначив спікер.

Він додав, що Верховна Рада не перебуває на карантині - робота ведеться в режимі комітетів.

Як повідомлялося, перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт, який передбачає проведення пленарних засідань та засідань комітетів парламенту в режимі відеоконференції на період здійснення заходів протидії поширенню COVID-19.