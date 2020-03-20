Разумков виключає, що Рада закриється через Шахова

Незважаючи на те що народний депутат і член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов захворів на коронавірус Covid-19, Верховна Рада не закриватиметься на карантин і продовжить роботу.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що Верховна Рада працюватиме. Розумію, що людина, яка заразилася коронавірусом, справді перебуватиме на самоізоляції, дай Бог йому здоров'я, щоб він швидше повернувся в стрій. На роботу самого парламенту як інституції це не вплине", - сказав Разумков.

Він запевнив, що попри карантин, Рада продовжує роботу з розробки нових законопроєктів у комітетах. "Ми справді перейшли в режим роботи в комітетах. Це не означає якийсь карантин, закриття або переоблік Верховної Ради, ми працюємо в нормальному режимі, в такому, як працювали раніше. Єдине - зменшуємо кількість людей, які збираються в одному приміщенні для того, щоб мінімізувати ризики зараження, захворювання. За цим принципом живе вся країна. Верховна Рада працює, комітети працюють, я на робочому місці вчора, сьогодні, завтра, післязавтра, сподіваюся, що стільки, скільки працюватиму - стільки і перебуватиму на робочому місці", - додав Разумков.

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Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Окрім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

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Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.

18 березня народний депутат Шахов повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Цю інформацію підтвердило Міністерство охорони здоров'я. Пізніше Шахов повідомив про інфікування дружини.

В Апараті ВР Укрінформу повідомили, що Шахов на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні парламенту 17 березня не був.