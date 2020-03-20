У влади є інструменти для боротьби з коронавірусом і без надзвичайного стану – «Голос»

Влада має достатньо інструментів для боротьби з коронавірусом в Україні, а тому риторика про запровадження надзвичайного стану у зв’язку з пандемією має політичний характер.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, член фракції «Голос» Андрій Осадчук.

«Україна нині стоїть перед дуже складними викликами. З одного боку, нас атакує пандемія коронавірусу, яка несе реальну загрозу життю і здоров’ю великої кількості людей. Із іншого – саме в це час Банкова хоче укласти з терористами за посередництва Москви нову угоду, яка фактично визнає терористів стороною діалогу та перетворює Москву з агресора на миротворця. Це абсолютно неприйнятно, і ми маємо це зупинити. І в цій ситуації розкачується ідея запровадження надзвичайного стану як інструменту боротьби з пандемією. Ми стверджуємо, що наразі у влади є достатньо інструментів для того, що ефективно консолідувати ресурси і зробити все що потрібно для боротьби з коронавірусом. Риторика ж про запровадження надзвичайного стану, скоріш за все, носить політичний характер. І абсолютно неприйнятно, щоб він був запроваджений з метою зупинення політичних протестів, які однозначно будуть, якщо Банкова зробить помилку і підпише в Мінську зрадницьку угоду», – заявив Осадчук.

Відтак у «Голосі» закликають Офіс Президента та Кабінет міністрів консолідувати всі зусилля в боротьбі саме з пандемією, залучаючи медиків, волонтерів і створюючи для них безпечні умови роботи.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 березня на засіданні Кабінету міністрів доручив Міністерству юстиції розробити законопроєкт про передачу повноважень управління країною від одного органу влади до іншого на випадок епідемії. Цей документ має передбачити механізм на уповноваження Президента вводити надзвичайний стан у разі неможливості зібратися і працювати Верховній Раді.

Згодом деякі ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито парламентській монобільшості, представленій фракцією «Слуга народу», може не вистачити голосів для ухвалення відповідного законопроєкту. Відтак Президент Володимир Зеленський зможе підписати рішення про надзвичайний стан навіть без схвалення ВР.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Окрім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення.

Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні.