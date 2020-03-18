Наслідки коронавірусу та евакуація українців: Зеленський поговорив із Дудою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Основною темою розмови стала координація зусиль щодо запобігання негативним наслідкам для громадян двох держав через поширення у світі пандемії коронавірусу, повідомляє сайт Президента.

Глава Української держави поінформував про заходи, яких вживає Україна з метою збереження здоров’я людей.

Також Зеленський подякував Дуді за надання польськими медичними закладами безкоштовної допомоги громадянам України, у яких була підтверджена коронавірусна інфекція Covid-19 у Польщі.

У відповідь на звернення Глави Української держави Дуда запевнив, що польська сторона зробить усе необхідне, щоб всі українські громадяни безперешкодно повернулися на батьківщину як транзитом із західноєвропейських країн через територію Польщі, так і з самої Польщі. Для цього буде використаний і залізничний, і повітряний транспорт.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.